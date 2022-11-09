В Ростовской области без вести пропала 77-летняя пенсионерка

Обеспокоенные родственники обратились с заявлением в полицию. Фото: "ЛизаАлерт"
В Аксайском районе без вести пропала 77-летняя пенсионерка. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».
Людмила Дмитриева (Харитонова) вышла из дома в поселке Рассвет 8 ноября. После чего связь с ней пропала. Обеспокоенные родственники обратились с заявлением в полицию. Позже к поискам подключились волонтеры.
Рост Людмилы около 150 сантиметров. У женщины плотное телосложение, темно-русые волосы и серо-голубые глаза. В день ухода она была одета в черное пальто, халат и черные тапочки.
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