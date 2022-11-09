Ростовчанин сжег машину приятеля из-за денежного долга. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове местный житель сжег машину своего друга. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

В ростовский отдел полиции обратился мужчина и сообщил, что кто-то поджег его автомобиль марки Toyota RAV4. Правоохранители незамедлительно занялись поисками злоумышленника. Позже его удалось задержать, им оказался 43-летний ростовчанин. Ранее он уже был судим за получение взятки и убийство.

Злоумышленник не стал отрицать свою вину и рассказал, что был знаком с потерпевшим. Бывший товарищ из-за денежного долга, решил отомстить владельцу машины. Он приехал ночью к дому приятеля, облил его машину воспламеняющейся жидкостью и поджег. Потушить автомобиль вовремя не удалось. Общая сумма причиненного ущерба составила около 400 тысяч рублей.

- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 167 УК РФ «Умышленное уничтожение чужого имущества», - рассказали в полиции.

Сейчас злоумышленник находится под подпиской о невыезде.

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