Выставку «Органы НКВД на защите Ростовской области» открыли для посетителей «Самбекских высот»

Первыми посетителями экспозиции стали представители МВД, музейщики, студенты и школьники. Фото: управление МВД России по РО

В музее «Самбекские высоты» представили экспозицию «Органы НКВД на защите Ростовской области 1941-1942 годов». Об этом сегодня, 9 ноября, сообщает пресс-служба управления МВД России по региону.

Как рассказали в ведомстве, в открытии выставки принял участие начальник донского главка ведомства, генерал-лейтенант полиции Олег Агарков. Также первыми посетителями новой культурной площадки стали директор Таганрогского историко-архитектурного музея-заповедника Елизавета Липовенко и учащиеся из приморского города - студенты механического колледжа, а также полицейские классы подшефной школы № 30.

Для гостей провели обзорную экскурсию. После этого заслуженный работник культуры России Надежда Иванова рассказала о бойцах 230-го Краснознаменного полка конвойных войск НКВД СССР.

Имя этого полка золотыми буквами вписано в историю Великой Отечественной войны. В ноябре 1941 года сводный батальон мужественно держал оборону стратегически важного плацдарма - Зеленого острова. В боях за город полк потерял более половины личного состава, но его солдаты и офицеры в числе первых вступили в город.

В 1943 году за доблесть и образцовое выполнение боевых задач на фронте 230-й Краснознаменный полк конвойных войск НКВД СССР наградили орденом Красного Знамени.

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