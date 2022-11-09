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НовостиОбщество9 ноября 2022 13:46

Власти Ростова разрешили разработку проекта планировки и межевания на Зеленой улице

Подрядчик разработает документацию для территории в 2,7 гектара
Анастасия ТАЛЫЗИНА
Власти выдали разрешение на разработку проектов планировки и межевания территории участка в районе улицы Зеленой.

Власти выдали разрешение на разработку проектов планировки и межевания территории участка в районе улицы Зеленой.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Администрация Ростова-на-Дону выдала разрешение на разработку проектов планировки и межевания территории участка в районе улицы Зеленой. Постановление об этом подписал ростовский градоначальник Алексей Логвиненко.

Как уточняется в документации, участок, который планируется размежевать, занимает площадь в 2,7 гектара и находится на улице Зеленой. Совсем неподалеку расположено здание департамента лесного хозяйства Ростова и церковь Христианская Миссия. Однако в постановлении не указано, что там будет возведено. Согласно техзаданию, проекты планировки и межевания должны подготовить до начала ноября 2023 года

Подрядчик для выполнения работ уже определен. В его багаже — проект строительства жилого комплекса на Береговой, 33/4, рядом с Ворошиловским мостом. Согласно проекту, ЖК на 150 квартир будет состоять из двух башен, установленных на стилобате. Также в жилом комплексе будут офисные помещения и паркинг на 205 машиномест.

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