Соцучреждения Ростова-на-Дону в октябре 2022 года минировали более 700 раз

Взрывоопасные предметы в основном закладывали в школах, университетах, больницах и судах Ростова-на-Дону. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Ростове-на-Дону за октябрь 2022 года число тревожных звонков и писем сократилось по сравнению с сентябрем, рассказал на расширенном планерном совещании главы городской администрации начальник управления МВД по Ростову-на-Дону Сергей Шпак.

По его словам, в октябре в различные соцучреждения донской столицы было более 700 вызовов по поводу минирования. А вот в сентябре 2022 года сообщения были разосланы более 800 раз. Как выяснилось, взрывоопасные предметы, в основном, закладывали в школах, университетах, больницах и судах города Ростова-на-Дону.

По словам Сергея Шпака, каждый выезд сотрудников спецслужб по поводу минирования обходятся бюджету города в 250-350 тысяч рублей. При этом, привлечь злоумышленников к ответственности практически невозможно.

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