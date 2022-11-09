Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество9 ноября 2022 14:38

Соцучреждения Ростова-на-Дону в октябре 2022 года минировали более 700 раз

На один выезд сотрудников спецслужб тратится около 250-350 тысяч рублей
Анастасия ТАЛЫЗИНА
Взрывоопасные предметы в основном закладывали в школах, университетах, больницах и судах Ростова-на-Дону.

Взрывоопасные предметы в основном закладывали в школах, университетах, больницах и судах Ростова-на-Дону.

Фото: Евгения ГУСЕВА

В Ростове-на-Дону за октябрь 2022 года число тревожных звонков и писем сократилось по сравнению с сентябрем, рассказал на расширенном планерном совещании главы городской администрации начальник управления МВД по Ростову-на-Дону Сергей Шпак.

По его словам, в октябре в различные соцучреждения донской столицы было более 700 вызовов по поводу минирования. А вот в сентябре 2022 года сообщения были разосланы более 800 раз. Как выяснилось, взрывоопасные предметы, в основном, закладывали в школах, университетах, больницах и судах города Ростова-на-Дону.

По словам Сергея Шпака, каждый выезд сотрудников спецслужб по поводу минирования обходятся бюджету города в 250-350 тысяч рублей. При этом, привлечь злоумышленников к ответственности практически невозможно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Последние новости о ситуации в Ростовской области на 14 мая 2022: массовая эвакуация в школах и садах и дни запрета продажи алкоголя

Собрали главные новости Ростова-на-Дону и области на 14 мая 2022 (подробнее)