Начальник донского главка Олег Агарков отметил коллектив ростовской «Комсомолки»

В ГУ МВД России по Ростовской области в торжественной обстановке прошло мероприятие по награждению представителей СМИ. Фото: ГУ МВД России по РО.

Накануне Дня сотрудника органов внутренних дел донская полиция отметила представителей средств массовой информации.

- Сегодня в этом зале находятся те, кто пишет о полиции честно и объективно, не пытается найти дешевую сенсацию и не создает скандальные информационные поводы, - начал торжественную часть начальник ГУ МВД России по Ростовской области генерал-лейтенант Олег Агарков. - Вы регулярно участвуете в различных проектах и мероприятиях Главного управления. Уже стала традиционной акция «Один день с полицейским», благодаря которой вы знакомитесь с особенностями службы в разных подразделениях МВД, видите сами и правдиво пишете о том, насколько сложна, опасна и необходима профессия полицейского.

Олег Павлович вручил благодарственное письмо редактору Ростовского филиала "Комсомольская правда" Ольге Гопало. Фото: ГУ МВД России по РО.

Олег Павлович вручил благодарственные письма журналистам, которые на постоянной основе вносят свой вклад в улучшение работы по созданию положительного имиджа сотрудника донской полиции. В их числе - коллектив Ростовского филиала АО ИД «Комсомольская правда».

Начальник донского главка подчеркнул, что читатели получают больше информации о раскрытии преступлений, узнают о людях, которые служат в органах внутренних дел. И благодаря такой совместной работе у жителей региона складывается положительное мнение о работе донских полицейских.

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В канун 10 ноября - Дня сотрудника МВД России, который всегда в нашей стране был народным праздником, вглядимся в лица тех, кто днем и ночью, в жару и морозы несет свою службу по охране правопорядка и отвечает за нашу с вами безопасность. Познакомимся с их историями. Поздравим с профессиональным праздником. Пожелаем удачи и, конечно же, от всей души поблагодарим за службу! (подробности)