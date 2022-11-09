В Ростовской области намерены упразднить пять судов

В Законодательное собрание Ростовской области внесли законопроект об упразднении четырех районных судов и одного городского. Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

В Законодательное собрание Ростовской области внесли законопроект об упразднении четырех районных судов и одного городского. Соответствующий проект документа опубликован на сайте Заксобрания.

Ликвидация Орловского, Мартыновского, Целинского, и Песчанокопского районных судов, а также Сальского городского суда обойдется в 36,5 тысяч рублей. Большая часть средств будет потрачена на гербовые печати, штампы и новые вывески. В случае поддержки законопроекта вместо ликвидированных институций будут созданы новые судебные образования.

Так, в Орловском районе появится пункт Пролетарского суда, в Мартыновском районе — Семикаракорского, а в Целинском районе — Егорлыкского. В то же время на смену Песчанокопского и городского Сальского судов придет Сальский районный суд. Целесообразность такого изменения объяснили небольшим количеством дел районных судах.

В то же время суды будут распределены на уголовных и гражданских, а районные суды объединить в опорных пунктах.

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