В Ростовской области намерены упразднить пять судов

В Законодательное собрание Ростовской области внесли законопроект об упразднении четырех районных судов и одного городского.
Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА
В Законодательное собрание Ростовской области внесли законопроект об упразднении четырех районных судов и одного городского. Соответствующий проект документа опубликован на сайте Заксобрания.
Ликвидация Орловского, Мартыновского, Целинского, и Песчанокопского районных судов, а также Сальского городского суда обойдется в 36,5 тысяч рублей. Большая часть средств будет потрачена на гербовые печати, штампы и новые вывески. В случае поддержки законопроекта вместо ликвидированных институций будут созданы новые судебные образования.
Так, в Орловском районе появится пункт Пролетарского суда, в Мартыновском районе — Семикаракорского, а в Целинском районе — Егорлыкского. В то же время на смену Песчанокопского и городского Сальского судов придет Сальский районный суд. Целесообразность такого изменения объяснили небольшим количеством дел районных судах.
В то же время суды будут распределены на уголовных и гражданских, а районные суды объединить в опорных пунктах.
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