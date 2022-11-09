Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество9 ноября 2022 15:38

Ростов-на-Дону выделит на модернизацию трамвайной сети 620 миллионов рублей

Вклад донской столицы в новые трамваи составит лишь 1% от общей стоимости проекта
Анастасия ТАЛЫЗИНА
Общие инвестиции в проект обновления сети обойдется в 62 миллиардов рублей. Фото: "Таганрогский трамвай".

Общие инвестиции в проект обновления сети обойдется в 62 миллиардов рублей. Фото: "Таганрогский трамвай".

Из бюджета Ростова-на-Дону выделят всего 1% из общих затрат по проекту модернизации городской трамвайной сети, сообщает издание Город N со ссылкой на главу администрации донской столицы Алексея Логвиненко.

По словам градоначальника, общие инвестиции в проект обновления сети обойдется в 62 миллиардов рублей. Таким образом, из ростовской казны направят лишь 620 миллионов рублей. Сумма бюджетных инвестиций составила почти 19 миллиардов рублей.

При этом одним из концессионеров стала Ростовская область. А вот частный инвестор ООО «Синара — Готовые Транспортные Решения Ростов-на-Дону» намерен вложить более 43 миллиардов рублей. Проект будет развиваться в несколько этапов. Затраты на проект до 2052 года могут превысить 217 миллиардов рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко: "Проект модернизации трамвайной сети в Таганроге нужно внедрять в других регионах"

Это первый в России комплексный проект, созданный под ключ (подробнее)