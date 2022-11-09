Ростов-на-Дону выделит на модернизацию трамвайной сети 620 миллионов рублей

Общие инвестиции в проект обновления сети обойдется в 62 миллиардов рублей. Фото: "Таганрогский трамвай".

Из бюджета Ростова-на-Дону выделят всего 1% из общих затрат по проекту модернизации городской трамвайной сети, сообщает издание Город N со ссылкой на главу администрации донской столицы Алексея Логвиненко.

По словам градоначальника, общие инвестиции в проект обновления сети обойдется в 62 миллиардов рублей. Таким образом, из ростовской казны направят лишь 620 миллионов рублей. Сумма бюджетных инвестиций составила почти 19 миллиардов рублей.

При этом одним из концессионеров стала Ростовская область. А вот частный инвестор ООО «Синара — Готовые Транспортные Решения Ростов-на-Дону» намерен вложить более 43 миллиардов рублей. Проект будет развиваться в несколько этапов. Затраты на проект до 2052 года могут превысить 217 миллиардов рублей.

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