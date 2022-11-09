В Ростове прокуратура потребовала очистить автобусные остановки от незаконных ларьков. Фото: администрация Ростова.

В Ростове местная прокуратура потребовала убрать с остановок общественного транспорта незаконно установленные там ларьки. Об этом заявил ростовский прокурор Олег Фрикель на расширенном планерном заседании главы администрации.

Он отметил, что в прокуратуру регулярно поступают жалобы на ларьки, которые находятся рядом с автобусными остановками. Ведомство провело уже множество проверок, которые показали, что эти объекты были установлены там незаконно и в час пик они создают угрозу для горожан.

Олег Фрикель также отметил, что прокуратура уже направляла в городское управление торговли акты, предписывающие убрать ларьки, но их демонтаж не проводится в должной мере.

- По 17 мы вносим изменения в схему размещения НТО для перемещения в безопасные зоны, по 5 объектам договоры будут расторгнуты и предпринимателям предоставят другие места, - рассказал глава управления торговли Константин Тихонов. - До конца года, думаю, мы вопрос закроем полностью.

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