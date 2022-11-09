Алексей Логвиненко инициировал внеочередное заседание Гордумы по вопросам модернизации ростовского трамвая. Фото: администрация Ростова.

Глава ростовской администрации Алексей Логвиненко стал инициатором внеочередного заседания Гордумы. Речь на нем пойдет о выделении средств для заключения концессионного соглашения. Об этом он заявил на расширенном планерном совещании.

На сегодняшней встрече была затронута тема модернизации и создания инфраструктуры для городской трамвайной сети. В ближайшее время будут подведены итоги конкурса на заключение концессионного соглашения, которое позволит воплотить этот проект в жизнь.

В течение месяца городские власти должны будут принять решение о заключении этого соглашения. Это будет зависеть от софинансирования: для города оно будет составлять 1% от федеральных средств.

Алексей Логвиненко обратился к председателю городской Думы Зинаиде Неярохиной с инициативой при необходимости провести внеочередное заседание городской Думы. На нем и планируется предусмотреть финансирование концессионной инициативы.

- Это важный момент не только для развития транспортной инфраструктуры, но и в целом для городской экономики, - подчеркнул Алексей Логвиненко.

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