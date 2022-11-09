В донской столице почти на 50% возросло число самозанятых ростовчан. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава ростовской администрации Алексей Логвиненко рассказал о "выживаемости" владельцев малого и среднего бизнеса. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Сейчас бизнес составляет существенную частью городской экономики. Сейчас в городе работают 67 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства. Владельцами 43 из них являются индивидуальные предприниматели.

Бизнесмены получают поддержку на муниципальном уровне. Именно это поспособствовало созданию 193 новых бизнесов а еще 205 человек оформили самозанятость.

- По итогам мониторинга процент так называемой «выживаемости» начинающих предпринимателей у нас составляет 69%. Это значительно выше общей статистики стартапов по стране, - написал Алексей Логвиненко.

Кроме того, глава администрации заявил, что количество ИП в в донской столице возросло более, чем на тысячу человек с начала 2022 года.А число самозанятых достигает 54 тысяч человек, а это на 48% больше, чем в начале нынешнего года.

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