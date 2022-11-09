В Ростове в 2022 году заменили около 40 тысяч уличных светильников. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове в нынешнем году заменили около 40 тысяч уличных светильников. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава администрации Алексей Логвиненко.

На улицах города появились 46,7 тысяч новых осветительных наружных приборов. Отмечается, что еще в прошлом году уровень освещенности в городе составлял 48%. А также большая часть фонарей была сильно изношена.

В декабре 2021 года на семь лет был заключен энергосервисный контракт. Его стоимость составляла 685 миллионов рублей. Подрядчику предстояло привести в порядок городское освещение. Его следовало довести до нормативных показателей.

Исполнитель заменил устаревшие натриевые лампы на светодиодные. У этих светильников высокая светоотдача, и освещают улицу гораздо лучше, несмотря на то, что расходуют меньше электроэнергии. У них есть разъем для подключения модуля управления, благодаря которому можно удаленно или автоматически диагностировать и управлять искусственным источником света. Отмечается также, что новые фонари реже нуждаются в обслуживании.

В общей сложности по городу заменены 38,7 тысячи фонарей. Сейчас Ростов занимает третье место в рейтинге городов-миллионников по освещенности улиц.

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