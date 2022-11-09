В Ростове от незаконно установленных ларьков очистили более 400 земельных участков. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Ростове более 400 участков были освобождены от нелегальных ларьков. Об этом на расширенном планерном совещании главы администрации сообщил начальник управления торговли и бытового обслуживания Константин Тихонов.

В нынешнем году незаконно установленные ларьки были снесены на 408 городских земельных участках. Были демонтированы 200 нелегальных ларьков. Алексей Логвиненко подчеркнул, что снос нелегальных ларьков помогает улучшить внешний вид города.

Константин Тихонов отметил собственникам незаконных ларьков отводится не более двух рабочих дней, чтобы добровольного освободить участок. Кроме того, продавцов привлекают к административной ответственности за торговлю в неположенных местах.

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В настоящее время проведено уже 75 рейдов.