Отключения света в Ростове-на-Дону 10 ноября 2022 года: сотни горожан останутся без электроэнергии

Новые отключения света анонсировали в Ростове. Фото: Иван МАКЕЕВ

Отключения света в Ростове-на-Дону 10 ноября 2022 года: новые массовые обесточивания запланированы в донской столице. Света не будет в десятках домов в разных районах города на протяжении нескольких часов.

Это плановые отключения. Причиной станет проведение технических работ. Об этом сообщают на сайте компании "Донэнерго".

В четверг, 10 ноября, с 9 до 13 часов света не будет на ул. Адыгейская 31-39, 32-34; пер. Крепостной 97; ул. Пушкинская 213/106.

С 9 до 15 часов отключения ожидают жителей ул.Московская 51; пер. Соборный 17-21, 22; ул. Темерницкая 55, 57; ул. Серафимовича 58.

С 9 до 16 часов электричество отключат на ул. Сквозная 29-87, 28-84; ул. Пулковская 27-73, 26-78; ул. Новгородская 27-79, 32-74; ул. Кадровая 35-71, 34-92; ул Керамическая 1-13, 6-12; пер. Кафельный 1-19, 2-18; пер. Паровозный 7-31, 8-26; пер. Поворотный 5-21, 14-22; просп. Буденновский 92А, 74, 74б; ул. Черепахина 228; ул. Варфоломеева 213; просп. Буденновский 1 Г; ул. Тургеневская 18; пер. Островский 81-93, 78-92; ул. М. Горького 75-95.

С 9 до 17 часов обесточат дома на ул. Амбулаторная 111-171; пер. Бойцовский 3-7, 2-24; Железнодорожный Верхний проезд 3-15; Железнодорожный Нижний проезд 1-77; пер. Парусный 1-17, 2-16; ул. Подгорная 53-71, 60-74; ул. Рельефная 1-3, 2-46, 13-45; пер. Уманский 2, 1-7; ул. Цеховая 1-29, 2-28; просп. Шолохова 14, 16А, 22; ул. Верхненольная 59-65, 40-42; Каяни 17, 17/1, 17/2, 17/3, 17/5, 17/6, 34-38; с/т «Садовод», с/т «Чкаловец».

С 9 до 18 часов электроэнергия будет отсутствовать на ул. Совхозная 21; ул. Ремизова 1А; ул. Плодовая 48; ДНТ «Ромашка».

С 10 до 14 часов без света придется посидеть жителям ул. Левобережная 64-76, 103-115; ул. Чемордачка 11-15, 23/72, 50, 75.

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