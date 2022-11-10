Ростовская область предложила меры поддержки для предпринимателей в регионах со средним уровнем реагирования. Фото: Правительство РО

В Ростовской области министр экономического развития Максим Папушенко на прошедшем заседании круглого стола предложил присвоить регионам со средним уровнем реагирования статус «свободной экономической зоны». Об этом сообщили в пресс-службе правительства донского региона.

Для поддержки предпринимателей, по его мнению, необходима докапитализация региональных институтов поддержки. Размер займа следует увеличить до 10 миллионов рублей. Кроме того, Папушенко предложил продлить срок действий ТОСЭРов до 20 лет. Он считает, что одновременно с этим необходимо снять ограничения по ОКВЭДам. Это позволит в нынешних условиях сохранить деловую активность бизнеса.

Также Максим Папушенко озвучил предложения Ростовской области по улучшению предпринимательского климата в текущих условиях, предложив сконцентрировать внимание на регуляторных мерах.

- Позитивным тенденциям в донской экономике очень помогает комплекс принятых на федеральном и региональном уровнях мер поддержки. По инициативе губернатора были выделены миллиарды на поддержку реального сектора экономики, например, поддержка только сектора АПК из регионального бюджета составляет три миллиарда рублей, - заявил Максим Папушенко.

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Такой режим будет действовать в восьми приграничных регионах РФ.