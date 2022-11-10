Жители микрорайона Вертолетное поле пожаловались на нехватку общественного транспорта. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове жители микрорайона Вертолетное поле пожаловались на нехватку общественного транспорта. Соответствующее обращение было опубликовано на портале «Благоустройство города».

Горожане уверяют, что сейчас в микрорайон ездит лишь один маршрут - № 41. Местные жители уверены, что на линию выходят максимум три транспортных средства, в которые в час пик, практически, невозможно войти. Ростовчанам приходится не менее получаса ожидать прихода транспорта, простаивая в огромной очереди на маршрутку, опаздывая на работу.

- Транспортной инфраструктуры на Вертолетном поле нет, как и альтернативы дойти до другой остановки, так как дороги и тротуары по Тружеников в сторону Стачек или Портовой отсутствуют по факту, - написал автор обращения.

Горожане попросили в связи с этим пустить в микрорайон дополнительный транспорт, чтобы разгрузить пассажиропоток.

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