В Ростове осудят семейную пару за изготовление наркотиков. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове осудят семейную пару. Их обвиняют в совершении преступлений по статьям 228.1 УК РФ "Незаконное производство наркотических средств" и 228 УК РФ "Незаконные приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере". Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.

Следователи выяснили, что с сентября по ноябрь 2021 года у себя дома супруги организовали лабораторию и изготовили более 30 килограммов наркотиков, чтобы продать их через Интернет. Злоумышленники были задержаны правоохранителями, а наркотики изъяты.

Пара также купила более 25 граммов наркотического средства и хранила его для личного употребления.

- Уголовное дело направлено в Ростовский областной суд для рассмотрения по существу, - говорится в сообщении.

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Они делали закладки в одном из районов Ростова.