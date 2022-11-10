В Ростовской области в четверг ожидаются заморозки до -3 градусов

Ветер сегодня будет северо-восточный и восточный Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

10 ноября в Ростовской области будет облачно с прояснениями, местами ожидается небольшой дождь. Такой прогноз в метеорологическом бюллетене указали синоптики Гидрометцентра.

- Ветер будет северо-восточный и восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3-8 градусов, при прояснениях до -3. Днем - около + 4-9 градусов, по югу - до +13 градусов, - говорится в прогнозе.

Добавим, сегодня утром в отдельных районах региона был туман, к этому моменту он уже рассеялся.

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