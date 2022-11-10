В Ростове долгострой на Гвардейской площади продают за 800 млн рублей

Возведение строения было начато в 2008 году. Фото: Евгения ГУСЕВА

Готовый на 60% недостроенный бизнес-центр на Гвардейской площади Ростова выставили на продажу за 800 миллионов рублей. Об этом сообщает еженедельник «Город N».

По данным издания, многие участники рынка считают такую цену высокой и не верят в перспективы продажи офисов в таких количествах. Общая площадь продаваемого - 44,3 тысячи квадратных метров, а степень готовности — 60%. Если владельцем самого здания является частная фирма, то участок под ним принадлежит муниципалитету.

Напомним, возведение строения было начато в 2008 году. А в 2016 году из 22 этажей было построено лишь 19. Тогда же все работы на объекте прекратились.

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