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НовостиОбщество10 ноября 2022 7:40

В Ростовской области родители стали называть своих детей Аристархами и Афинами-Витами

Девочек на 30% чаще стали называть Оливией, Есенией, Амелией и Мией
Анастасия ТАЛЫЗИНА
Сейчас родители в Ростовской области часто называют новорожденных мальчиков именами Максим, Тимофей, Михаил, Артем и Мирон.

Сейчас родители в Ростовской области часто называют новорожденных мальчиков именами Максим, Тимофей, Михаил, Артем и Мирон.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Самым популярным именем, которым родители в Ростовской области называют новорожденных мальчиков, сейчас является имя Александр. А вот девочек в настоящий момент предпочитают называть Софиями. Об этом сообщают в Ростовском перинатальном центре.

Также популярными среди новоиспеченных родителей мужскими именами являются Максим, Тимофей, Михаил, Артём и такое ранее нераспространенное имя как Мирон. А вот девочек часто стали называть Софиями или Софьями, Мариями и Аннами, Алисами и Евами. При этом, девочек на 30% стали чаще называть такими необычными именами как Есения, Оливия, Амелия и Мия. В то же время, реже стали выбирать такие женские имена как Елена, Ольга и Марина.

Пожалуй, самыми необычными именами, которые выбираются для новорожденных в Ростовской области стали такие имена как Альберт, Аристарх, Афина-Вита, Аина, Сирена, Ясна-Рада, Фрейя и Руслана.

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