Жители Ростовской области пожаловались на несрабатывание сигнальных сирен

Проверка региональной системы оповещения все же была проведена. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Не во всех уголках Ростовской области 9 ноября, с 10:25 до 11:00, сработали сигнальные сирены, которые должны были быть включены. О факте несрабатывания сирен в соцсетях рассказали жители Северного, Темерника и Вересаево в Ростове-на-Дону. Также не услышали сигнального звука проживающие в отдельных уголках Шахт, Аксая Октябрьского и Красносулинского районов, в Таганроге и Батайске.

Уже вечером 9 ноября пресс-служба донского правительства прокомментировала данный факт. Оказалось, что проверка региональной системы оповещения все же была проведена. Но по итогам проверки был выявлен ряд несработавших по различным причинам технических средств оповещения, кроме того, на отдельных участках отмечено снижение уровня звучания сирен.

Сейчас организовано выполнение мероприятий по устранению выявленных в ходе проверки проблемных вопросов, в том числе, по повышению оснащенности муниципальных систем оповещения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Проверка системы оповещения 9 ноября 2022 в Ростове: Что делать, когда звучит сирена

В Ростовской области 9 ноября пройдет проверка системы оповещения населения (подробнее)