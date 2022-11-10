В Ростове новый стадион за 150 млн рублей планируют завершить в 2023 году

Речь идет о стадионе с футбольным полем и трибунами на 99 мест Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове-на-Дону почти 150 млн рублей собираются потратить на строительство нового стадиона. Под объект выделили участок на Северном, в границах бульвара Комарова и проспекта Королева. Об этом сообщил начальник городского управления по физкультуре и спорту Денис Браславский.

- Работы начнутся уже в этом году, планируемый срок сдачи в эксплуатацию - декабрь 2023 года. Всего направить должны 148,6 млн рублей, - рассказал Денис Браславский.

По словам чиновника, речь идет о стадионе с футбольным полем, шестью круговыми беговыми дорожками, секторами для прыжков и трибуной на 99 мест.

Добавим, в следующем году на бульваре Комарова также намерены возвести спортивный комплекс. В него войдут игровой зал на 2 тысячи мест, футбольный манеж, фитнес-центр, бассейн, ледовая и ледовая арена. В этот объект инвестор должен вложить более миллиарда рублей.

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