Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество10 ноября 2022 8:16

В Ростове новый стадион за 150 млн рублей планируют завершить в 2023 году

Спортивный объект собираются возвести в границах бульвара Комарова и проспекта Королева
Ангелина СКИБА
Речь идет о стадионе с футбольным полем и трибунами на 99 мест

Речь идет о стадионе с футбольным полем и трибунами на 99 мест

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове-на-Дону почти 150 млн рублей собираются потратить на строительство нового стадиона. Под объект выделили участок на Северном, в границах бульвара Комарова и проспекта Королева. Об этом сообщил начальник городского управления по физкультуре и спорту Денис Браславский.

- Работы начнутся уже в этом году, планируемый срок сдачи в эксплуатацию - декабрь 2023 года. Всего направить должны 148,6 млн рублей, - рассказал Денис Браславский.

По словам чиновника, речь идет о стадионе с футбольным полем, шестью круговыми беговыми дорожками, секторами для прыжков и трибуной на 99 мест.

Добавим, в следующем году на бульваре Комарова также намерены возвести спортивный комплекс. В него войдут игровой зал на 2 тысячи мест, футбольный манеж, фитнес-центр, бассейн, ледовая и ледовая арена. В этот объект инвестор должен вложить более миллиарда рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове собираются внепланово обсудить софинансирование модернизации трамвайной сети

Финансовые отчисления перед заключением концессии должны утвердить депутаты городской думы (подробности)