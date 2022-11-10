В Ростовской области готовятся исключить Украину из списка соседей

С донским краем теперь граничат новые территории Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области готовятся официально исключить Украину из списка соседей, так как территории больше не граничат друг с другом. Проект соответствующих поправок опубликовали на сайте донского Законодательного собрания.

- Завершилась процедура принятия в состав России Донецкой и Луганской Народных Республик. Новые территории являются сопредельными с несколькими субъектами страны, в том числе с Ростовской областью. Регион больше не граничит с Украиной, - говорится в тексте документа.

Изменения планируют прописать в Уставе Ростовской области. Там же предлагают отметить, что соседями донского региона теперь считаются ДНР, ЛНР, Республика Калмыкия, Краснодарский и Ставропольский края, а также Волгоградская и Воронежская области.

Напомним, в конце сентября 2022 года в состав Российской Федерации вошли четыре территории: Донецкая и Луганская Народные Республики, а также Херсонская и Запорожская области. Это сделали по итогам проведенных референдумов.

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