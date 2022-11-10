В Ростове на Гражданском форуме обсудили консолидацию гражданского общества

Губернатор Василий Голубев встретился с представителями социальных инициатив. Фото: пресс-служба Ростовской области.

Во время V Гражданского форума «Общество и власть: единство ради Победы», проводимого в Ростове ко Дню народного единства, обсудили вопросы консолидации гражданского общества. В текущем году ряды гражданского форума пополнили представители ДНР и ЛНР. С инициативами по развитию взаимодействия с новыми регионами перед участниками мероприятия выступил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

- Форум послужит дальнейшему укреплению наших отношений с новыми российским регионами, создаст условия для развития их территорий, а значит – и для нашего с вами развития, прежде всего, духовного, - подчеркнул глава региона. - У нас все получится, потому что мы – вместе, это обязательное условие победы.

Как отметил губернатор, Ростовская область всегда готова протянуть руку помощи. Например, в феврале текущего года, когда начали прибывать мирные граждане из ДНР и ЛНР, за 12 часов в регионе было подготовлено 120 объектов под ПВРы.

- Поручение президента получило не только мгновенную поддержку, но и молниеносную реакцию, - отметил донской губернатор. - Эта работа по приему мирных граждан продолжается и сейчас. Мы, русские люди, такие по натуре, всегда думаем о ближнем, стоим за правду, за справедливость.

В то же время присутствующий на открытии форума глава Общественной палаты Донецкой Народной Республики Александр Кофман заявил, что Республики Донбасса очень ценят помощь и поддержку, которая пришла к ним через Ростовскую область, и поддержал инициативу губернатора по созданию ассоциации «Донбасс». На что Василий Голубев высказал уверенность, что донским НКО необходимо подумать о реализации совместных гуманитарных проектов со своими коллегами из новых территорий.

В целом губернатор отметил позитивную динамику по созданию благоприятной среды для развития НКО. В 2022 году победителями конкурса президентских грантов стали 117 проектов, получивших 228 миллионов рублей.

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