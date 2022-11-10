Пенсионеры становятся все более активными в TikTok

Фото: МегаФон

Эксперты отмечают растущий трафик в соцсети TikTok среди пользователей старше 55 лет. Об этом говорит анализ данных, который провели специалисты МегаФона с помощью инструментов BigData за 10 месяцев этого года.

При этом с начала года мобильный трафик в сегменте пользователей старше 55 лет вырос более чем в два раза, а вот у аудитории в возрасте от 36 до 54 лет всплеск интереса к соцсети был незначительный.

Отмечено, что активность молодой аудитории, традиционной для этого сервиса, снижается. Так, мобильный трафик у пользователей от 14 до 20 лет уменьшился на треть, от 21 до 35 лет - на 45%. Падение интереса к приложению специалисты связывают с запретом на загрузку новых видео, который действует с весны. Теперь на нем можно смотреть только ранее загруженный повторяющийся контент.

В других социальных сетях также зафиксировано увеличение мобильного интернет-трафика среди пенсионеров, но там рост происходит во всех возрастных категориях.

По итогам 2021 года TikTok стал самым быстрорастущим сервисом в России: тогда мобильный трафик вырос более чем в два раза. Но в 2022 году активность пользователей с каждым месяцем снижается, например, в октябре мобильный трафик сократился на 21% по сравнению с началом этого года.