В Ростовской области на теплоходе обнаружили 2,1 тонны нелегального топлива

Нарушение обнаружили во время проверки судна. Фото: пресс-служба Ростовской таможни
В Ростовской области во время проверки теплохода обнаружили 2,1 тонны нелегального топлива. Об этом 10 ноября сообщает пресс-служба Южного таможенного управления.
Нарушение зафиксировали на судне, которое прибыло в Азов из турецкого порта Карасу. Во время осмотра комиссия обнаружила, что в емкостях находилось намного больше ресурса, чем было изначально указано в декларации.
После этого в отношении капитана корабля и судовладельца завели административные дела. Злоумышленникам грозят крупные штрафы, незаконный груз могут конфисковать. Сейчас эксперты уточняют стоимость топлива.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Ростовской области обнаружили 400 тонн зараженного подсолнечника
После этого партию отправили на специальную обработку (подробности)