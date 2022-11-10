В Ростовской области на теплоходе обнаружили 2,1 тонны нелегального топлива

Нарушение обнаружили во время проверки судна. Фото: пресс-служба Ростовской таможни

В Ростовской области во время проверки теплохода обнаружили 2,1 тонны нелегального топлива. Об этом 10 ноября сообщает пресс-служба Южного таможенного управления.

Нарушение зафиксировали на судне, которое прибыло в Азов из турецкого порта Карасу. Во время осмотра комиссия обнаружила, что в емкостях находилось намного больше ресурса, чем было изначально указано в декларации.

После этого в отношении капитана корабля и судовладельца завели административные дела. Злоумышленникам грозят крупные штрафы, незаконный груз могут конфисковать. Сейчас эксперты уточняют стоимость топлива.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области обнаружили 400 тонн зараженного подсолнечника

После этого партию отправили на специальную обработку (подробности)