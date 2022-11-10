Спорткомплекс на бульваре Комарова в Ростове планируют завершить в 2023 году

В спортивном комплексе откроют несколько площадок, в том числе ледовую арену
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Строительство спорткомплекса на бульваре Комарова в Ростове-на-Дону планируют завершить уже в 2023 году. Об этом рассказал начальник городского управления по физкультуре и спорту Денис Браславский.
По плану, в объект должны войти универсальный игровой зал на 2 тысячи мест, футбольный манеж, фитнес-центр, бассейн и ледовая арена. На площадке команды будут проводить тренировки и соревнования по хоккею и фигурному катанию.
Известно, что инвестор - компания «Реал» - намерен вложить в проект более 1 млрд рублей.
Добавим, параллельно с этим в ростовской Левенцовке сейчас завершают физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, футбольным полем и ледовой ареной. Здание собираются ввести в эксплуатацию до конца 2022 года.
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