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НовостиОбщество10 ноября 2022 10:31

Спорткомплекс на бульваре Комарова в Ростове планируют завершить в 2023 году

Инвестор намерен вложить в этот проект более 1 млрд рублей
Ангелина СКИБА
В спортивном комплексе откроют несколько площадок, в том числе ледовую арену

В спортивном комплексе откроют несколько площадок, в том числе ледовую арену

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Строительство спорткомплекса на бульваре Комарова в Ростове-на-Дону планируют завершить уже в 2023 году. Об этом рассказал начальник городского управления по физкультуре и спорту Денис Браславский.

По плану, в объект должны войти универсальный игровой зал на 2 тысячи мест, футбольный манеж, фитнес-центр, бассейн и ледовая арена. На площадке команды будут проводить тренировки и соревнования по хоккею и фигурному катанию.

Известно, что инвестор - компания «Реал» - намерен вложить в проект более 1 млрд рублей.

Добавим, параллельно с этим в ростовской Левенцовке сейчас завершают физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, футбольным полем и ледовой ареной. Здание собираются ввести в эксплуатацию до конца 2022 года.

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