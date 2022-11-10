По прогнозам экспертов рынок рублевых сбережений в 2022 году превысит 30 трлн рублей Фото: Артем КИЛЬКИН

Портфель рублевых сбережений физлиц в российских банках за 2022 год вырастет на 8-10% к началу года и превысит 30 трлн рублей. Доля онлайн-вкладов продолжит расти: сегодня клиенты ВТБ открывают в дистанционных каналах 83% депозитов и накопительных счетов. Об этом заявил заместитель президента – председателя правления ВТБ Анатолий Печатников на форуме «Финополис – 2022».

Постепенное снижение ключевой ставки в течение года привело к существенному замедлению темпов роста портфеля рублевых сбережений, особенно во втором полугодии, когда население начало переходить на потребительскую модель поведения и реализовало отложенный спрос на товары и услуги. В результате по итогам 2022 года портфель рублевых вкладов физлиц в целом по России может превысить 30 трлн рублей, увеличившись по сравнению с началом года на 8-10%.

- Цикл снижения ключевой ставки ЦБ завершен, и банки уже провели раунд повышения доходности по депозитам, а также запускают сезонные спецпредложения. Интерес к классическим рублевым сбережениям демонстрирует рост. ВТБ рассчитывает, что рублевый портфель классических пассивов на конец года составит 4,3 трлн рублей, – заявил Анатолий Печатников.