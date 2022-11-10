Банки рассчитывают к 2025 году каждую вторую ипотеку выдавать дистанционно Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Эксперты ВТБ ожидают, что к 2025 году доля онлайн-сделок по ипотеке увеличится более чем в 2,5 раза. Этому будет способствовать внедрение новых цифровых сервисов, интерес заемщиков к сделкам в других регионах и готовность застройщиков проводить продажи квартир удаленно.

Доля онлайн-заявок на получение ипотеки сегодня составляет 55%, использование электронной регистрации в сделках с ипотечным кредитованием занимает уже около 80%. Одновременно 70-80% застройщиков, по данным банка, сегодня готовы работать удаленно. Во многом это обусловлено интересом к межрегиональным транзакциям.

Ранее полную цифровизацию жилищного кредитования сдерживали ограничения по удаленной идентификации и необходимость личного присутствия клиента в офисе банка или удостоверяющем центре для выпуска электронной подписи. Однако в этом году рынок ипотеки готовится к внедрению новых цифровых сервисов, которые сделают полный переход ипотеки в онлайн вопросом ближайшего времени.

- Уже в ноябре мы готовимся запустить полностью цифровую ипотеку благодаря интеграции с приложением «Госключ». Это станет серьезным прогрессом для рынка и позволит в разы ускорить выдачу кредитов. Всего за несколько лет из сложного и длительного процесса мы превратили ипотеку в быстрый и простой для оформления продукт. Сегодня примерно каждая пятая сделка в ВТБ проходит дистанционно, а к 2025 году мы готовимся проводить «в цифре» каждую вторую сделку, – заявил председатель правления ВТБ Анатолий Печатников.

До конца ноября банк начнет выдавать ипотеку полностью в цифровом формате. Чтобы оформить жилищный кредит онлайн, заемщику будет достаточно получить одобрение заявки на ипотеку и самостоятельно выпустить сертификат усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП) в приложении «Госключ».