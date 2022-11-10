Начальника донского управления МВД наградили орденом Александра Невского

Представителей полиции наградили по указу президента Владимира Путина. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по РО

10 ноября высоких наград удостоились сразу несколько руководителей главного управления МВД России по Ростовской области. Представителей ведомства по указу президента Владимира Путина наградил глава МВД России, генерал полиции Владимир Колокольцев.

Орден Александра Невского получил начальник донского управления МВД, генерал-лейтенант Олег Агарков, а его заместителю Алексею Тимофееву присвоили звание генерал-майора внутренней службы.

Кроме того, «Лучшими по профессии» в стране признали начальника УДИР ГУ МВД по Ростовской области, полковника внутренней службы Романа Трофимчука и начальника областного Отдела организации дознания, полковника полиции Ольгу Васильченко.

- Весь личный состав работает с высокой нагрузкой. Время непростое. Сама жизнь вносит коррективы в нашу деятельность. Сейчас многое зависит от самоотдачи каждого, - подчеркнул Владимир Колокольцев.

Министр поблагодарил коллег за добросовестную службу и пожелал всем крепкого здоровья, счастья и успешной работы на благо Отечества.

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