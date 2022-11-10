Комплектовщицу ТАНТК им. Г.М. Бериева приговорили к году за воровство товаров

Экономический ущерб от деятельности комплектовщицы составил более 1,2 миллиона рублей. Фото: Артем КИЛЬКИН

Таганрогский городской суд признал комплектовщицу авиационной техники ТАНТК им. Г.М. Бериева виновной в присвоении товарно-материальных ценностей предприятия в особо крупном размере и назначил ей 1 год лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Об этом сообщает управление ФСБ России по Ростовской области.

Противоправная деятельность таганроженки, причастной к присвоению вверенных ей матценностей, была задокументирована и пресечена сотрудниками УФСБ по Ростовской области. Как уточнили в ведомстве, экономический ущерб от противоправной деятельности составил более 1,2 миллиона рублей.

В итоге подсудимая была признана Таганрогским городским судом виновной в совершении преступления. Ей назначили наказание в виде 1 года и 6 месяцев лишения свободы. Судебной коллегией по уголовным делам Ростовского областного суда приговор изменен на один год. Приговор вступил в законную силу.

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