В Ростовской области в СИЗО отправили борца с коррупцией, подозреваемого в передаче взятки

Решение об аресте утвердили в Ленинском районном суде Ростова Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростовской области в СИЗО отправили сотрудника отдела экономической безопасности МВД. Об этом днем 10 ноября рассказали в объединенной пресс-службе судов региона.

- Ленинский районный суд Ростова-на-Дону отправил подозреваемого под стражу на 1 месяц 30 суток, то есть до 7 января 2023 года включительно. Дело возбуждено по части 5 статьи 291.1 УК РФ («Посредничество во взяточничестве»), - сообщили в инстанции.

Добавим, предположительно, речь может идти о задержанном за передачу 40 млн рублей - накануне по этому делу обыски и задержания провели в том же отделе МВД.

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