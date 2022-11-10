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НовостиПроисшествия10 ноября 2022 12:22

Водитель иномарки пострадал в аварии на южном подъезде к Новочеркасску

Пострадавшего госпитализировали в медучреждение
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
Водитель иномарки пострадал в аварии на южном подъезде к Новочеркасску. Фото: ГИБДД по РО.

Водитель иномарки пострадал в аварии на южном подъезде к Новочеркасску. Фото: ГИБДД по РО.

На трассе в Ростовской области случилась авария с участием двух иномарок. Об этом сообщили в отделе пропаганды ГИБДД донского региона.

Инцидент произошел в среду, 9 ноября, около половины одиннадцатого вечера на южном подъезде к Новочеркасску. По предварительным данным, 47-летний водитель грузовика марки Mercedes-Benz ехал из Ростова в Новочеркасск и при повороте налево не уступил дорогу встречному Hyundai Elantra под управлением 34-летнего шофера. В результате этого произошло столкновение.

В аварии пострадал водитель корейской иномарки. Его госпитализировали медики прибывшей к месту происшествия скорой помощи.

- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - говорится в сообщении.

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Полиция занимается установкой обстоятельств произошедшего.