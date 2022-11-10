Власти: почти 50 тысяч семей Ростовской области пользуются мерами соцподдержки

Выплата в случае рождения тройни составляет по 73,8 тысячи рублей на каждого малыша Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области различными мерами социальной поддержки сейчас пользуются 49,3 тысячи семей, в которых растут трое и более детей. Об этом сообщает сайт донского правительства.

Так, например, многодетным жителям Дона без учета доходов предоставляются: 50-процентные компенсации за ЖКУ, ежемесячные выплаты на сумму в 472 рубля и единовременная поддержка в случае рождения тройни - по 73,8 тысячи рублей на каждого малыша.

Кроме того, в зависимости от уровня доходов полагаются выплаты на третьего ребенка или последующих детей в размере 9,6 тысячи рублей, а также региональный материнский капитал - 130,8 тысячи рублей. Отметим, что это далеко не все возможные меры поддержки.

Социальная финансовая помощь, предусмотренная национальным проектом «Демография», предоставляется на Дону своевременно, подчеркнули власти региона.

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