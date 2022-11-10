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НовостиОбщество10 ноября 2022 13:17

Билеты на экскурсии в Таганрог теперь продают на вокзале Ростов-Пригородный

Увлекательные поездки подготовили как для взрослых, так и для детей
Ангелина СКИБА
Уже сейчас можно отправиться в театральный и гастрономический туры

Уже сейчас можно отправиться в театральный и гастрономический туры

Фото: Андрей АБРАМОВ

В Ростовской области в кассах ж/д вокзала Ростов-Пригородный теперь можно приобрести билеты на экскурсии в Таганрог. Раньше это можно было сделать только на сайте «Северо-Кавказской пригородной пассажирской компании», сообщают донские власти.

Всего организаторы подготовили две программы: театральный и гастрономический туры. Оба этих направления уже пользуются популярностью.

Первый вариант отдыха предполагает пешую прогулку по приморскому городу, а также посещение спектакля в местном драмтеатре. Самые любопытные путешественники могут заглянуть за кулисы. Культурные экскурсии планируют на 13 ноября, а также на 3,18 и 25 декабря.

В рамках гастротура всех желающих знакомят с историей таганрогской кухни и устраивают дегустации блюд в самых популярных кафе и ресторанах города. Угоститься вкусностями можно с 20 ноября и 10 декабря.

Добавим, самых маленьких путешественников приглашают на новогоднюю развлекательную программу «Полярный экспресс». Ребят ждет вояж на электричке с Дедом Морозом и Снегурочкой. Рейсы запланированы на выходные и праздничные дни второй половины декабря и всего января 2023 года.

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