В Ростове пройдет фестиваль добровольчества "ДоброФест". Фото: Правительство РО

В Ростове пройдет традиционный фестиваль добровольчества «ДоброФест». В этом году он будет приурочен к празднованию Международного дня добровольца. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

- Участниками мероприятия станут более 2,5 тысячи добровольцев со всей Ростовской области, внесших значительный вклад в развитие волонтерской деятельности нашего региона, - рассказал заместитель губернатора Артем Хохлов.

Поучаствовать в фестивале могут члены добровольческих отрядов, объединений, активисты некоммерческих организаций, члены органов донского молодежного самоуправления в возрасте от 14 лет. Регистрацию можно пройти на официальном сайте до 28 ноября.

Целью фестиваля будет популяризация добровольческой деятельности в регионе. А также это поможет сформировать активную гражданскую позицию. Кроме того, в рамках мероприятия состоится награждение волонтеров по итогам года, они получат почетные знаки «Лучший доброволец Ростовской области» и «Лучший организатор добровольческой деятельности».

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