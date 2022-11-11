В Ростовской области ищут подрядчика для зимнего содержания дорог в Неклиновском районе. Фото: Ирина БЫСТРОВА

В Ростовской области ищут подрядчика, который будет заниматься зимним содержанием дорог в одном из районов. На эти нужды планируется потратить более 860 тысяч рублей. Об этом сообщается на федеральном сайте госзакупок.

Конкурс был объявлен администрацией Покровского сельского поселения. Все желающие принять в нем участие могут подать свои заявки до 18 ноября. Затем конкурсная комиссия определит победителя, который займется зимним содержанием автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2023 году в границах Покровского сельского поселения в Неклиновском районе Ростовской области.

Финансирование будет осуществляться из местного бюджета. Заключенный контракт будет действовать до конца 2023 года.

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Деньги будут выделены из городского бюджета.