В Ростовской области ищут подрядчика для зимнего содержания дорог в Неклиновском районе.
Фото: Ирина БЫСТРОВА
В Ростовской области ищут подрядчика, который будет заниматься зимним содержанием дорог в одном из районов. На эти нужды планируется потратить более 860 тысяч рублей. Об этом сообщается на федеральном сайте госзакупок.
Конкурс был объявлен администрацией Покровского сельского поселения. Все желающие принять в нем участие могут подать свои заявки до 18 ноября. Затем конкурсная комиссия определит победителя, который займется зимним содержанием автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2023 году в границах Покровского сельского поселения в Неклиновском районе Ростовской области.
Финансирование будет осуществляться из местного бюджета. Заключенный контракт будет действовать до конца 2023 года.
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Деньги будут выделены из городского бюджета.