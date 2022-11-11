Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество11 ноября 2022 4:00

В Ростовской области ищут подрядчика для зимнего содержания дорог в Неклиновском районе

Заключенный контракт будет действовать до конца 2023 года
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
В Ростовской области ищут подрядчика для зимнего содержания дорог в Неклиновском районе.

В Ростовской области ищут подрядчика для зимнего содержания дорог в Неклиновском районе.

Фото: Ирина БЫСТРОВА

В Ростовской области ищут подрядчика, который будет заниматься зимним содержанием дорог в одном из районов. На эти нужды планируется потратить более 860 тысяч рублей. Об этом сообщается на федеральном сайте госзакупок.

Конкурс был объявлен администрацией Покровского сельского поселения. Все желающие принять в нем участие могут подать свои заявки до 18 ноября. Затем конкурсная комиссия определит победителя, который займется зимним содержанием автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2023 году в границах Покровского сельского поселения в Неклиновском районе Ростовской области.

Финансирование будет осуществляться из местного бюджета. Заключенный контракт будет действовать до конца 2023 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На содержание дорог общего пользования в Азове направили почти 82 миллиона рублей.

Деньги будут выделены из городского бюджета.