В Ростов доставили 43 тонны консервов, предназначенных для жителей Донбасса

В наборы вошли консервы с печенью минтая и сайрой. Есть также рагу из нерки и сардины иваси. Фото: пресс-служба ОНФ

В Ростовскую область доставили 43 тонны консервов, предназначенных для жителей Донбасса. Речь идет о 150 тысячах банок, которые прислали рыбаки Приморского края. Об этом рассказал и.о. руководителя федерального штаба по оказанию гуманитарной помощи в рамках акции #Мывместе, представитель «Общероссийского народного фронта» Василий Бочкарев.

- Эта интересная история началась совсем недавно. Жители Дальнего Востока решили передать в ДНР и ЛНР свежемороженую рыбу, но перевозка и хранение такого продукта оказалась сложной задачей. Тогда на помощь пришла Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики - все просто переработали в консервы. После этого подключилась компания «РЖД», и уже буквально вчера груз прибыл в Ростов-на-Дону. Сейчас его упаковывают в наборы, примерно по 10 кг на человека, - рассказал Василий Бочкарев.

Известно, что жителям Донбасса собираются передать печень минтая, сайру, рагу из нерки и сардины иваси. Уже скоро всю консервированную рыбу отправят получателям.

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