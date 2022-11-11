Отключения света в Ростове-на-Дону 11 ноября 2022 года: света не будет на протяжении нескольких часов

Новые отключения света анонсировали в Ростове. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Отключения света в Ростове-на-Дону 11 ноября 2022 года: в городе на несколько часов отключат свет в разных районах города. Без электричества предстоит остаться десяткам местных жителей.

Это плановые отключения. Причиной станет проведение технических работ. Об этом сообщают на сайте компании "Донэнерго".

В пятницу, 11 ноября, с 9 до 15 часов света не будет на просп. Будённовский 2, 4; ул. Ульяновская 2-10, 9-11; ул. Баумана 7-11, 6-8, 12-20; пер. Соборный 7-9; ул. 3-я Баррикадная 75/83; ул. 4-я Кольцевая 82; ул. 6-я Кольцевая 64А, 64-72, 84, 66А, 75, 83-85, 91, 93/1, 95; ул. Красная 51-97, 30-82; ул. Крупской 45-97, 56-78; ул. Осипенко 63-67, 64; ул. Промежуточная 1-23, 2-24, 25; просп. Стачки 122-156, 156; ул. Фестивальная 10-12.

С 9 до 16 часов отключения ждут жителей просп. Буденовский 72/А, 74, 74/Б, 92/А; ул. Черепахина 228; ул. Варфоломеева 213.

С 9 до 17 часов обесточат дома на просп. Стачки 231/3, 229, 231/1, 231, 231/4; ул. Пугачёва 25-47, 28-46; ул. Молодёжная 61-83, 62-78; ул. Грисенко 7-17, 8-16; ул. Лихачёва 3-15, 4-12; ул. Закруткина 61, 64, 67; ул. Нижненольная 6; ул. 1-я линия 6.

С 9 до 18 часов свет будет отключен на ул. Лесозащитная 37-83, 42-94; ул. Архангельская 27-29, 28-30; ул. Днепропетровская 67-69, 20-28; ул. Богураева 1-9, 2-22; ул. Брестская 17-33, 52-74; ул. Брянская 15-41, 14-44; ул. Панфиловцев 2-34; пер. Иркутский 21-25, 30-32; пер. Астраханский 31-33, 32-34; пер. Одесский проезд 1-21, 2-22; пер. Керченский 13-37, 14-38; пер. Сочинский 13-43, 14-52; пер. Туапсинский 29-47.

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