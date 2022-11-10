Губернатор Дона провел встречу с генеральным консулом Армении в Ростове-на-Дону

Встречу провели в четверг, 10 ноября. Фото: сайт правительства РО

Сегодня, 10 ноября, губернатор Василий Голубев провел встречу с генеральным консулом Республики Армения в Ростове-на-Дону Левоном Минасяном. Стороны, в том числе, обсудили деловую и общественную жизнь региона.

- Отношения во всех сферах испытаны временем. Есть динамика во внешнеторговом обороте, экспорте и импорте. Неплохая тенденция просматривается у малого и среднего бизнеса. Есть потенциал для развития связей между муниципалитетами-побратимами. Наша задача - сохранять традиции и развивать новые направления сотрудничества, - отметил Василий Голубев.

Донской глава также заявил о возможности промышленной кооперации, гуманитарного взаимодействия, в том числе, студенческих обменов.

Напомним, Генеральное консульство Армении в Ростове работает с 2003 года. С 2016 года действует соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве регионов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спорткомплекс на бульваре Комарова в Ростове планируют завершить в 2023 году

Инвестор намерен вложить в этот проект более 1 млрд рублей (подробности)