Театр «Соло огня» попал в финал международного фестиваля

До сих пор театральных версий романа «Огнем и мечом» не было. Фото: предоставлено театром «Соло огня».

Ростовский экспериментальный театр «Соло огня» со спектаклем «Огнем и мечом» стал финалистом VI Международного фестиваля любительских и народных театров, художественного слова и актерской песни им. Ф.Г. Раневской в номинации «Театр».

Премьера спектакля «Огнем и мечом», который был поставлен по одноименному историческому роману Генрика Сенкевича, состоялась в январе 2020 года. В 2021 и 2022 годах постановка демонстрировалась в Ростове в ДК «Ростсельмаш». До сих пор театральных версий романа «Огнем и мечом» не было. Особенностью новой постановки является то, что на сцене выступают непрофессиональные актеры.

- Это наш первый фестиваль, на котором мы представили спектакль «Огнем и мечом», - рассказала режиссер-постановщик Александра Тюменцева. - Все началось с маленькой версии в 20 минут. Дальше постановка переросла в двухчасовой спектакль, в котором мы живем на сцене и с трепетом передаем все чувства героев этой истории любви и ненависти, дружбы и предательства, чести и справедливости.

Отметим, что Международный фестиваль любительских, студенческих и народных театров, «Художественного слова» и «Актерской песни» им. Ф.Г. Раневской проходит уже в шестой раз. Финал фестиваля состоится в мае 2023 года. Среди других финалистов фестиваля — коллективы из Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Архангельской области. Главная цель фестиваля — поддержка и развитие любительского театрального творчества во всех регионах РФ.

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