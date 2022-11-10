В Ростове дончанина задержали за кражи из магазинов. Фото: Ирина ПОТЕРЯ

В Ростове полицейские задержали мужчину по подозрению в серии краж из магазинов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

В местный отдел полиции обратился сотрудник одного из гипермаркетов, который рассказал, что один из покупателей похитил товар из торгового зала. Злоумышленником оказался 40-летний местный житель, который ранее уже был судим за разбой.

Будучи в магазине он взял лазерный термометр и оставил его на закрытой кассе. Затем он прошел через другую кассу, забрал подготовленный товар и попытался покинуть место преступления, но был задержан бдительным персоналом.

Позже стало известно, что мужчина причастен еще к двум подобным кражам. Так общая сумма похищенного составила около 23 тысяч рублей.

- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - отмечается в сообщении.

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Следователи уже собрали достаточное количество доказательств.