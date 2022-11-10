После вмешательства прокуратуры донская семья получила квартиру, которую ждала семь лет. Фото: Иван МАКЕЕВ

В городе Зверево донская прокуратура провела проверку после поступившего обращения от многодетной семьи. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Правоохранители выяснили, что с 2016 года семья состояла на учете в качестве нуждающейся в предоставлении жилья по договору соцнайма. Но местная администрация предлагала лишь варианты, которые были непригодны для проживания.

- В связи с этим прокуратура внесла главе администрации города представление, - говорится в сообщении.

Как только оно было рассмотрено, донская многодетная смогла получить долгожданную квартиру, которая соответствует всем требованиям закона.

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Мужчина ждал жилье с 2011 года.