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НовостиОбщество10 ноября 2022 16:20

После вмешательства прокуратуры донская семья получила квартиру, которую ждала семь лет

Главе администрации было внесено представление
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
После вмешательства прокуратуры донская семья получила квартиру, которую ждала семь лет.

После вмешательства прокуратуры донская семья получила квартиру, которую ждала семь лет.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В городе Зверево донская прокуратура провела проверку после поступившего обращения от многодетной семьи. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Правоохранители выяснили, что с 2016 года семья состояла на учете в качестве нуждающейся в предоставлении жилья по договору соцнайма. Но местная администрация предлагала лишь варианты, которые были непригодны для проживания.

- В связи с этим прокуратура внесла главе администрации города представление, - говорится в сообщении.

Как только оно было рассмотрено, донская многодетная смогла получить долгожданную квартиру, которая соответствует всем требованиям закона.

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Мужчина ждал жилье с 2011 года.