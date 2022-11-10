Ростовчанку осудили за убийство сожителя

Дончанку осудили за убийство сожителя Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Ростове осудили местную жительницу. Ее признали виновной в совершении преступления по статье 105 УК РФ "Убийство". Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.

В суде было установлено, что в декабре прошлого года девушка распивала спиртные напитки со своим сожителем в коммунальной квартире. Внезапно между ними разгорелась ссора и дончанка в порыве гнева схватила нож и ударила своего оппонента. От полученных травм мужчина скончался на месте преступления.

- Суд приговорил обвиняемую к семи с половиной годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, - отмечается в сообщении.

В настоящее время приговор в законную силу еще не вступил.

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