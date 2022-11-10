Как в Ростове сэкономить на аренде квартиры с помощью кешбэка

Однушки все мельчают и мельчают. Фото: Андрей АБРАМОВ

Лайфхак как сэкономить на аренде квартиры в Ростове с помощью кешбэка раскрыт. Инвестор Татьяна Волкова в разговоре с NEWS.ru назвала несколько работающих способов для того, чтобы платить владельцу квартиры меньше.

По словам эксперта, первый лайфхак, платить аренду не переводом, а делать покупки в пользу хозяина квартиры на ту же сумму.

- Ежемесячно владельцы квартир сталкиваются с необходимостью купить какие-либо билеты, мебель, оплатить определенные услуги и так далее. За счет их оплаты со своей карты тот, кто снимает квартиру, может получать до 15 тысяч рублей в месяц кешбэком, - объяснила инвестор. - Этот лайфхак позволит компенсировать часть расходов на аренду.

Также Татьяна Волкова советует обязательно торговаться при назначении стоимости аренды и не гнаться за картинками с фразой «хороший ремонт» - лучше проще, но дешевле.

- Всегда торгуйтесь, сбивайте цену, говорите, что уже рассматриваете более выгодные варианты. Если повезет, снизите итоговую сумму до 50 процентов, - называет самые радужные прогнозы собеседник издания. - Учитывайте факторы, влияющие на ценник: шаговую доступность городского транспорта, школ и другой социалки. Рассмотрите удаленный спальный район - так вы гарантированно будете больше двигаться, что полезно для здоровья и бюджета — сэкономите 10–20% от стоимости аренды.

Также инвестор посоветовала рассматривать разные типы аренды. Например, отдельная однокомнатная квартира будет на 30% дороже студии в многокомнатной квартире, поделенной на части.

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