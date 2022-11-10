Сити-менеджер Алексей Логвиненко поздравил ростовских сотрудников ППС с профессиональным праздником. Фото: телеграм-канал Алексея Логвиненко.

Глава ростовской администрации Алексей Логвиненко вместе с главой Гордумы Зинаидой Неярохиной поздравили сотрудников патрульно-постовой службы с профессиональным праздником. Об этом сити-менеджер написал в своем телеграм-канале.

Сейчас в стане ППС насчитывается более 500 человек. Это подразделение является одним из ключевых в полиции. Чаще всего именно патрульно-постовая служба оперативно прибывает на помощь пострадавшим. От их работы зависит безопасность каждого жителя донской столицы.

- Патрульно-постовая служба полиции находится на переднем крае противодействия преступности и терроризму, в том числе, и в «горячих точках». 178 человек принимали участие в боевых действиях в Северной Осетии и Чеченской республике, - рассказал Алексей Логвиненко.

Представители ростовских властей и правоохранители почтили минутой молчания всех сотрудников полиции, погибших при исполнении служебного долга.

В профессиональный праздник особо отличившиеся полицейские получили знаки отличия «За ратную службу» и благодарности главы администрации.

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