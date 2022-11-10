Василий Голубев рассказал о разговоре с Президентом Владимиром Путиным в начале СВО

Василий Голубев вспомнил о своей беседе с Президентом РФ. Фото: Пресс-служба губернатора РО.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев во время своего выступления со сцены Димитриевских образовательных чтений вспомнил о своей беседе с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным еще в самом начале специальной военной операции.

По словам главы донского региона, тогда Ростовская область сразу же стала центром многих событий и организовала на своей территории размещение беженцев. При этом первое же общение, которое произошло между Василием Голубевым и Президентом РФ Владимиром Путиным после начала СВО убедило донского губернатора в том, что глава государства глубоко сопереживает всем происходящим процессам.

- Решения, которые были им приняты, для меня в определенной степени были чем-то новым в нынешней системе отношений между федеральным и региональным центрами, - отметил глава Ростовской области.

Василий Голубев вспомнил, что разговор проходил в вечернее время, около 18:30, а уже в 2 часа ночи областной бюджет пополнился на 5 миллиардов рублей.

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