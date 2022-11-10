Ростовская прокуратура заставила администрацию установить освещение на детской площадке. Фото: Андрей АБРАМОВ

В Ростове местная прокуратура заставила чиновников установить освещение рядом с детской площадкой в Западном микрорайоне города. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Правоохранители выяснили, что вблизи одной из игровых площадок на проспекте Стачки отсутствует освещение. Кроме того, света не было и на прилегающей к ней прогулочной зоне. Это могло негативно отразиться на безопасности ростовчан, а также противоречит правилам благоустройства территорий. Чиновники долгое время не обращали внимания на существующую проблему.

- Прокуратурой главе администрации внесено представление, в суд направлено исковое заявление об обязании организовать уличное освещение, - отметили в ведомстве.

Суд иск удовлетворил, а исполнение решения контролируется прокуратурой.

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Главе администрации было внесено представление.