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НовостиОбщество10 ноября 2022 17:56

Ростовская прокуратура заставила администрацию установить освещение на детской площадке

Долгое время ребятишкам приходилось гулять впотьмах
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
Ростовская прокуратура заставила администрацию установить освещение на детской площадке.

Ростовская прокуратура заставила администрацию установить освещение на детской площадке.

Фото: Андрей АБРАМОВ

В Ростове местная прокуратура заставила чиновников установить освещение рядом с детской площадкой в Западном микрорайоне города. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Правоохранители выяснили, что вблизи одной из игровых площадок на проспекте Стачки отсутствует освещение. Кроме того, света не было и на прилегающей к ней прогулочной зоне. Это могло негативно отразиться на безопасности ростовчан, а также противоречит правилам благоустройства территорий. Чиновники долгое время не обращали внимания на существующую проблему.

- Прокуратурой главе администрации внесено представление, в суд направлено исковое заявление об обязании организовать уличное освещение, - отметили в ведомстве.

Суд иск удовлетворил, а исполнение решения контролируется прокуратурой.

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После вмешательства прокуратуры донская семья получила квартиру, которую ждала семь лет.

Главе администрации было внесено представление.