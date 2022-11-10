Смягченный приговор по делу комплектовщицы ТАНТК им. Бериева вступил в силу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области смягчили приговор комплектовщице авиационной техники ТАНТК им. Г. М. Бериева. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФСБ по Ростовской области.

Суд установил, что дончанка присвоила вверенные ей товарно-материальные ценности предприятия. Общая сумма похищенного составила более 1,2 миллиона рублей.

- Таганрогский городской суд признал дончанку виновной в совершении преступления и приговорил ее к полутора годам лишения свободы, - отметили в ведомстве.

Но судебная коллегия по уголовным делам Ростовского областного суда приняла решение смягчить наказание. Теперь ей предстоит отсидеть в исправительной колонии общего режима всего год. Приговор уже вступил в законную силу.

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