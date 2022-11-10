В Волгодонске пенсионерка получила травмы под колесами автомобиля. Фото: ГИБДД по РО.

В Волгодонске автомобиль сбил пенсионерку. Об этом сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

Инцидент произошел в среду, 9 ноября, около половины шестого вечера в районе дома № 8Б на улице Дружбы. По предварительным данным, неизвестный водитель на неустановленном пока автомобиле сбил 72-летнюю пенсионерку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате аварии женщина получила травмы и была госпитализирована медиками прибывшей к месту происшествия скорой помощи. А виновник ДТП поспешил скрыться с места происшествия.

- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - рассказали в ведомстве.

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Дознаватели начали проверку обстоятельств аварии.